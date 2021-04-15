Молодежь на Крайнем Севере будет получать надбавки до 35 лет

Молодым северянам дают надбавку к зарплате, а в России продлили возраст молодежи с 30 до 35 лет. Председатель Молодежного парламента при Госдуме Мария Воропаева предложила ускорить исполнение нового закона для жителей Крайнего Севера и скорректировать нормы.

«В связи с необходимостью реализации Федерального закона „О молодежной политике в РФ“ просим рассмотреть возможность внесения изменений в приказ Минтруда РСФСР от 1990 года в части повышения возраста молодежи до 35 лет включительно, применяемого в рамках расчета надбавки, начисляемой на заработок», — приводит «Парламентская газета» текст письма Воропаевой главе Минтруда Антону Котякову.

Издание напомнило, что молодым жителям Крайнего Севера платят надбавку в 10% от зарплаты до того, пока она не увеличится до 50%. Пока повышенную зарплату они получают до 30 лет.

В конце прошлого года в России вступил в силу новый закон о молодежной политике, который определяет понятия «молодежь», «молодежная политика», «молодая семья», «молодежные общественные объединения» и закрепляет их статус. Важный пункт документа — увеличение предельного возраста молодежи с 30 до 35 лет.

Накануне заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Максим Зайцев внес в нижнюю палату парламента законопроект, который позволит россиянам до 35 лет поступать на бюджетные места в вузах.