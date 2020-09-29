Молодежь Чебоксаров выиграла почти 14 млн рублей грантов

Представители молодого поколения города Чебоксары выиграли 13,9 миллиона рублей в рамках грантовой поддержки. В минувшем году активисты получили только 200 тысяч рублей.

Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков подчеркнул, что впервые помощь некоммерческим организациям достигла таких масштабов, сообщил сайт Infox.ru.

«Направления проектов разные, и наша задача — вовлекать в эту деятельность еще больше молодежи, поддерживать эффективную реализацию идей подрастающего поколения», — отметил он.

Начальник отдела молодежного и общественного развития Станислав Трофимов в ходе планерки в мэрии заявил, что самую большую часть денег на эти цели выделяет Фонд президентских грантов. В целом компании получили от него 12,36 миллиона рублей.