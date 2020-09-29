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    29 сентября 2020, 10:32

    Молодежь Чебоксаров выиграла почти 14 млн рублей грантов

    Полина Петрова

    Представители молодого поколения города Чебоксары выиграли 13,9 миллиона рублей в рамках грантовой поддержки. В минувшем году активисты получили только 200 тысяч рублей.
    Молодежь Чебоксаров выиграла почти 14 млн рублей грантов

    Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков подчеркнул, что впервые помощь некоммерческим организациям достигла таких масштабов, сообщил сайт Infox.ru.

    «Направления проектов разные, и наша задача — вовлекать в эту деятельность еще больше молодежи, поддерживать эффективную реализацию идей подрастающего поколения», — отметил он.

    Начальник отдела молодежного и общественного развития Станислав Трофимов в ходе планерки в мэрии заявил, что самую большую часть денег на эти цели выделяет Фонд президентских грантов. В целом компании получили от него 12,36 миллиона рублей.

    Новости SMI.FM