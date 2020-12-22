Молодая медсестра ушла в красную зону после смерти родных из-за COVID-19

До пандемии Алина работала год в скорой помощи. Она объяснила, что устроилась на работу в красную зону, потому что у нее «личные счеты» с COVID-19. По словам врача, переболевшие пациенты сильно меняются.

«Поступивший больной и выписавшийся — два разных человека. Особенно меняются „тяжелые“ пациенты, сумевшие выкарабкаться. Жалеют, что не общались с семьей или убивали годы на нелюбимой работе. Обещают стать лучше», — рассказала медик.

Став медсестрой госпиталя, Маслова и сама заразилась коронавирусом. Она ожидала легкого течения болезни, но в итоге ей поставити диагноз «острый бронхит». В настоящий момент Алина выхаживает самых тяжелых пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии. Девушка призналась, что работа очень непростая. Иногда на одну сестру приходится по 20 больных.