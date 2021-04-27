Молодая мать из Башкирии бросила 2-летнюю дочь в квартире на несколько суток

В отношении 20-летней матери из Башкирии завели уголовное дело. Она на целые сутки оставила двухлетнюю дочь в пустой квартире. Девочку удалось спасти.

На девушку завели уголовное дело по статье о неисполнении родительских обязанностей. Она на несколько суток оставляла двухлетнюю дочь одну в квартире, написал сайт kp.ru со ссылкой на башкирское МВД.

Девушка случайно забеременела в 17 лет, а сейчас ее дочери почти три года. Она узнала о своей беременности спустя несколько месяцев после зачатия. По информации сайта kp.ru, девушка не воспитывала дочь, а бросила ее на попечение своей матери, а сама жила в свое удовольствие.

Бабушка малышки тоже достаточно молодая. Она, по данным журналистов, тоже пыталась устроить свою личную жизнь. В какой-то момент она переехала к возлюбленному и оставила квартире дочь с ее ребенком.

В Новый год двухлетняя девочка осталась в квартире одна, так как ее мать пошла гулять с приятелем. Девушка вернулась к ребенку только 2 января.

«С тех пор малышка часто оставалась одна, без еды и воды, без необходимого ухода, заботы и внимания. Никто из окружающих, соседей и знакомых не знал, что ребенок остается один дома на несколько суток», — говорится в сообщении полиции.

Узнать, что ребенок оставался один дома, удалось случайно. Однажды девочка выбралась из комнаты и подползла к входной двери. Проходившие по лестничной площадке соседи услышали плач и вызвали полицию. До матери сотрудникам дозвониться не удалось, поэтому правоохранители связались с бабушкой. Та приехала, открыла дверь, и перед соседями и полицейскими предстала двухлетняя охрипшая девочка с потрескавшимися от обезвоживания губами и спутанными волосами.

Ребенка поместили в больницу. Врачи диагностировали острый бронхит, истощение, обезвоживание и дефицит массы тела. Также зафиксировали задержку в развитии.

Мать ребенка лишили родительских прав. Малышку поместили в детский дом, так как родной отец и бабушка от нее отказались.