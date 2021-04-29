Молодая мама в Башкирии бросила 2-летнюю дочь в квартире на несколько суток

Молодую маму в Башкирии лишили родительских прав за то, что она оставляла свою двухлетнюю дочь одну в пустой квартире. Девочку спасли, а на женщину завели уголовное дело. Соседи семьи рассказали, что молодая мама жила с дочерью одна. В отделе опеки отметили, что девочка находится в медицинском учреждении.

Начальник отдела опеки и попечительства администрации городского округа город Салават Константин Маслин рассказал, что сотрудник отдела опеки совместно с другими сотрудниками органов профилактики приехал в квартиру, где находился ребенок, по вызову соседей. Согласовав все с руководством, сотрудник опеки принял решение поместить ребенка в медицинское учреждение.

После этого были собраны все необходимые материалы, поданы исковое заявление в суд Салавата, где состоялись несколько судебных заседаний. На них присутствовала мама девочки, она вела себя неспокойно, впадала в истерики. До решения суда ей была предоставлена возможность общаться с ребенком, которой она не так часто пользовалась. На сегодня решение уже вынесено: мать лишена родительских прав.

Сотрудник социальной службы добавил, что женщина несколько раз посещала ребенка в медучреждении, но в последнее время это прекратилось. В отделе опеки ей посоветовали обратиться в центр «Семья», в котором оказывают социальную и юридическую помощь. Маслин отметил, что изначально девушка обратилась в центр, но сейчас, насколько ему известно, общение со специалистами учреждения она прекратила.

Директор центра «Семья» рассказала, что они работают с мамой ребенка, а не с маленькой девочкой. В рамках программы будут включены основные мероприятия, которые будут в помощь маме, для того чтобы вернуть ребенка. Среди них такие услуги, как психологическая и социальная помощь и социально-правовые услуги.

Директор Центра отметила, что их задача состоит в том, чтобы рассмотреть возможность возврата ребенка в семью. На вопрос о том, чего хочет мама девочки, представительница Центра ответила, что любая мама хочет, чтобы ее ребенок был вместе с ней. Она также отметила, что девушка выходит на связь со специалистом, который курирует ее семью.

Знакомая молодой мамы рассказала, что новость о сучившемся стала для нее неожиданностью. Она также отметила, что бабушка маленькой девочки не помогала в воспитании ребенка. По ее словам, женщина переехала к своему сожителю после рождения внучки и сейчас никак не общается с дочерью.

В отношении 20-летней матери из Башкирии завели уголовное дело. Ребенка поместили в больницу. Врачи диагностировали острый бронхит, истощение, обезвоживание и дефицит массы тела. Также зафиксировали задержку в развитии. Малышка может попасть в детский дом, так как родной отец и бабушка от нее отказались.