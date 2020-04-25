Молодая мама из Домодедова попала в больницу с COVID-19 сразу после родов. История ее чудесного выздоровления

Беременным заразиться коронавирусом особенно страшно. И дело не только в том, что женщина несет ответственность за двоих. COVID-19 часто становится причиной преждевременных родов. Так было и с жительницей Домодедова, которую доставили в больницу в критическом состоянии.

Критическое состояние

Оксану Пономареву доставили в госпиталь «Лапино» уже после родов. По словам врачей, женщина была в критическом состоянии, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Родоразрешение было произведено раньше срока доношенной беременности именно по причине тяжелого COVID-19, двусторонней пневмонии с развитием дыхательной недостаточности, требующей перевода на ИВЛ. Такой тяжести пациенты, к сожалению, не всегда и не везде выживают», — рассказал и. о. руководителя акушерской службы клинического госпиталя «Лапино» Авид Серопян.

Сейчас Оксана Пономарева уже не просто пошла на поправку, а готовится к выписке. Она все еще выглядит слабой, но, по словам врачей, уже может восстанавливаться дома.

Первое, что я спросила, какое число и что с моей дочкой. Последние дни у меня до сих пор не восстановились в памяти Оксана Пономарева.

С дочкой молодой матери все в порядке. Ученые уже неоднократно говорили о том, что пока не доказана возможность передачи коронавируса от беременной ее ребенку. Сразу после рождения девочку отправили в областной перинатальный центр. У нее вирус не нашли.

Сложное восстановление

Врачи вспоминают, что Пономарева далеко не сразу смогла даже говорить. Сначала она писала им записки.

После того, как пришла в себя, писала нам письма. Голосовые связки не могли работать, она не могла разговаривать. Первые дни таким корявым почерком. Потом все отчетливее и отчетливее, видимо, с этого момента она себя уже осознавала Авид Серопян.

Оксана Пономарева сначала проходила лечение в палате интенсивной терапии, потом ее отлучили от аппарата ИВЛ и перевели в обычный стационар, где она продолжила лечиться.

Возвращение к близким

«Сегодня пациентка уходит от нас уже выздоровевшая. Конечно, ослабленная, ей потребуется еще длительный восстановительный период, но его уже можно проходить дома. Она не нуждается в кислороде, она не опасна для своих близких, для своей семьи, к которым она возвращается», — отметила и. о. главного врача клинического госпиталя «Лапино» Надежда Румянцева.

Молодая мама благодарна врачам, которые помогли ей выжить и победить коронавирус.

«Это начинаешь ценить, когда, наверное, это теряешь», — заметила Пономарева.