«Молодая кровь нам очень нужна». Медиков призвали в «Лидеры России»

Наставник специализации «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России», генеральный директор ФГБУ «НМИЦ Кардиологии» Минздрава России Сергей Бойцов рассказал, какими качествами должен обладать настоящий лидер, а также о том, каких кадров ждут сегодня в сфере медицины.

«Каждый руководитель уже в определенной мере — лидер, конечно. Но мы-то говорим о лидерах России. Авторитет нужен в любом деле. В значительной степени авторитет есть результат профессионализма и ваших личностных качеств — разумности, рациональности, взвешенности, мудрости, человечности. И профессионализм, как ни странно, в сочетании с активностью, амбициозностью, если там есть хотя бы какие-то элементы безнравственности, они могут быть вредоносными. Поэтому, безусловно, нравственность — это тоже системно определяющий фактор. Измерить ее трудно, особенно на старте», — рассказал он.

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Сергей Бойцов рассказал, что сейчас происходит формирование целого пласта специалистов топ-уровня. Поэтому поиск новых высококвалифицированных кадров актуален, как никогда.

«Формируется механизм подготовки кадров высшей квалификации. В таких кадрах всегда есть потребность, сейчас, мне кажется, она особенно остра, потому что в обществе и в социальной сфере в целом и в здравоохранении происходят весьма динамичные процессы, которые требуют принципиально новых подходов, переосмысления. Формирование вот такого большого пласта специалистов топ-уровня — это, конечно, очень важно — с позиции наставников как людей, которые работают в этой системе давно и ждут этих людей. Молодая кровь — она нам очень нужна», — подчеркнул Сергей Бойцов.

Конкурс управленцев «Лидеры России 2020» проходит в третий раз. Сейчас идет регистрация участников, она продлится до 28 октября. Суперфинал конкурса пройдет в марте–апреле 2020 года. На него будут приглашены 300 самых перспективных участников.