Молочные смеси предложили приравнять к лекарственным препаратам, сообщил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. До 28 октября 2020 года в Госдуму направят обновленный законопроект о поддержке естественного вскармливания детей.

В середине сентября нынешнего года кабинет министров прислал официальный отзыв на предложение группы парламентариев во главе с вице-спикером Совфеда Галиной Кареловой о запрете рекламы молочных смесей для младенцев в возрасте до года. Все замечания разработчики отразили в новой версии документа, пишет «Парламентская газета».

«Мы рассматриваем питание детей до одного года не только как питание, но и как лекарство. Значит, будем настаивать, чтобы такого рода питание попадало ребенку по рекомендации врача. Конечно, молодые мамочки могут делать то, что они сами считают нужным. Тем не менее мы не должны провоцировать их отказ от грудного вскармливания рекламой», — подчеркнул Рязанский.

Он отметил, что нужно прекратить раздачу в роддомах бесплатных презентационных партий товаров. По словам зампреда, мать должна осознавать, какие последствия несет за собой переход младенца на продукты-заменители. Политический деятель заключил, что ни одна из таких смесей не может в полной мере заменить материнское молоко.