Молочные продукты могут подорожать

До конца года стоимость молочки может увеличиться не менее чем на 12-15%, причем в 2020-м повышение цен продолжится.

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По словам эксперта, это связано с внедрением системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» для производителей молочной продукции.

После введения новых требований к системе учета должны подключиться организации и индивидуальные предприниматели. В частности, изменения касаются всех организаций, которые производят, перевозят или продают продукцию, подлежащую ветеринарному контролю.

По мнению Перельмана, многие предприятия не смогут в будущем продолжать работать. Особенно это коснется некрупных производителей.

Второй этап внедрения системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» стартовал 1 ноября. Теперь производители должны подтверждать качество молока и кисломолочных продуктов специальными сертификатами. Получение подобных документов осложнит выпуск молочки, поэтому выгоднее будет продавать продукты не животного происхождения. При этом цены на настоящие молочные продукты поднимутся.