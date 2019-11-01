  • Молочные продукты могут подорожать

    01 ноября 2019, 11:12

    Алена Макаренко

    Цены на молочные продукты могут вырасти. Таким прогнозом поделился доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Перельман. Об этом сообщила «Газета.ru».
    Молочные продукты могут подорожать

    До конца года стоимость молочки может увеличиться не менее чем на 12-15%, причем в 2020-м повышение цен продолжится.

    Россия превращается в экспортера продовольствия

    Подробнее

    По словам эксперта, это связано с внедрением системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» для производителей молочной продукции.

    После введения новых требований к системе учета должны подключиться организации и индивидуальные предприниматели. В частности, изменения касаются всех организаций, которые производят, перевозят или продают продукцию, подлежащую ветеринарному контролю.

    По мнению Перельмана, многие предприятия не смогут в будущем продолжать работать. Особенно это коснется некрупных производителей.

    Второй этап внедрения системы электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» стартовал 1 ноября. Теперь производители должны подтверждать качество молока и кисломолочных продуктов специальными сертификатами. Получение подобных документов осложнит выпуск молочки, поэтому выгоднее будет продавать продукты не животного происхождения. При этом цены на настоящие молочные продукты поднимутся.