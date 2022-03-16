Молочные предприятия предупредили о возможных перебоях в поставках продукции

Российские молочные предприятия заявили о возможных перебоях в поставках своей продукции. Они предупредили Минпромторг, что им стало не хватать упаковки.

Производители молочной продукции сообщили, что у них появились проблемы с нехваткой упаковки. Речь идет о таре, сделанной из импортных материалов. О ситуации молочные предприятия уже уведомили Минпромторг, написала газета «Известия» со ссылкой на источник.

«Мы предполагаем, что изготовители могут столкнуться с пессимистичным сценарием. То есть придется сокращать объем упаковки и ассортиментный ряд продукции», — заявил собеседник издания.

По его словам, молоко и соки разливают в асептическую упаковку. В России такую тару выпускают два завода — Tetra Pak и Elopak. Последнее предприятие сообщило о приостановке своей деятельности. После этого производители столкнулись с нехваткой упаковки. Один завод сможет обеспечить рынок тарой только на месяц. Минпромторг предложил пока перейти на упаковку Pure Pak, но не у всех молочных предприятий оборудование совместимо с тарой этого завода.