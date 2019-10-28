Молочную ферму откроют в Волоколамском округе. Там создадут 120 рабочих мест

Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод в эксплуатацию мясомолочной фермы в деревне Шульгино Волоколамского городского округа.

«По итогам ввода объекта в эксплуатацию будет создано 120 рабочих мест в Волоколамском городском округе», − отметила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

На ферме будут производить молочные и мясные продукты: молоко, мясо, колбасные изделия, различную молочную и кисломолочную продукцию — все экологически чистое.

На предприятии содержится более 2000 голов молочных и мясных коров, телят, овец, коз. Автоматическая дойка коров позволяет своевременно и качественно получать молоко. Ежедневный выход молока составит три тонны. Общая площадь объекта — 24 тысячи квадратных метров. Застройщиком выступает ООО «Шульгино».