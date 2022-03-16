Вице-премьер Абрамченко объявила о мерах поддержки молочной отрасли

Молочная отрасль в России динамично развивается благодаря технической и технологической модернизации. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на вице-премьера Викторию Абрамченко.

По ее словам, несмотря на пандемию коронавируса, за два года отрасль демонстрировала рост — в шести регионах производство молока превысило один миллион тонн, Татарстан приблизился к двум миллионам.

«Однако, несмотря на рост производства молока и молочной продукции по итогам 2021 года, самообеспеченность составляет 84%, — отметила вице-премьер. По ее словам, увеличить объемы производства молока планируют благодаря технической и технологической модернизации в молочном скотоводстве.

Абрамченко также заявила о мерах поддержки отрасли. Так, по ее словам, правительство планирует дополнительно выделить 10 млрд рублей на компенсацию затрат на корма. Это поможет сохранить уровень производства молока и стабилизировать ситуацию в молочном скотоводстве.

Также власти намерены выделить дополнительные средства для льготных кредитов в области АПК. «Финансирование позволит обеспечить выдачу новых льготных краткосрочных кредитов на общую сумму не менее 158 млрд рублей», — сказала Абрамченко.

Ранее Абрамченко заявила, что агропромышленный рынок России не пострадает от санкций со стороны стран Запада, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Страна расширяет поставки импорта и переориентирует рынок, а также расширяет партнерскую сеть с дружественными странами.