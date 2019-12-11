Молокосодержащие продукты с растительными жирами решили переименовать. В Росстандарте объяснили меру необходимостью избавить покупателей от заблуждений.

Нововведение, рассказали газете «Известия» в техническом комитете при ведомстве, даст возможность потребителю более четко понять, натуральная перед ним молочная продукция или нет. Вопрос, подтвердили в Минсельхозе, находится на обсуждении. Принятие инициативы возможно, но только на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Сейчас молокосодержащие продукты с растительными жирами нельзя называть сметаной, йогуртом или молоком. На этикетках таких товаров предлагают писать «крем», «паста», «соус» и так далее — в зависимости от консистенции.

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Тем не менее подобная продукция включена в категорию молочных продуктов. Технический регламент позволяет производителям заменить до 50% жировой базы. Это означает, что в состав продукта включают растительные компоненты, в том числе пальмовое, кокосовое или другие масла.

Молочную и молокосодержащую продукцию начали разделять в магазинах с 1 июля 2019 года. Товары теперь ставят на разные полки, а на ценники добавляют специальные аббревиатуры — БЗМЖ (без заменителя молочного жира) и с ЗМЖ (с заменителем молочного жира).