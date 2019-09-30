Цены на молоко и молочные продукты с 1 ноября не только не повысятся, но и себестоимость таких товаров уже в 2020 году может стать ниже. Такой прогноз сделали в Россельхознадзоре.

В ведомстве уверены, что после запуска новой маркировки стоимость молочки выше не станет. Об рассказала пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, которую процитировало РИА «Новости».

«Служба ожидает снижение себестоимости продукции уже в следующем году. К такому выводу пришли аналитики Россельхознадзора, детально ознакомившиеся с ходом реализации проекта», — заметила Мелано.

По ее словам, на повышении цен может сказаться «истерия» вокруг грядущих изменений. Она послужит отличным инфоповодом для необоснованного подорожания молочной продукции. Так, производители будут пытаться повысить прибыль.

В Россельхознадзоре уверены, что заключительный этап внедрения системы «Меркурий» пройдет для всех участников рынка гладко. Электронные ветеринарные сертификаты в ней на животноводческую продукцию обязали оформлять еще с 1 июля 2018 года. С июля 2019-го это касается готовой животноводческой продукции, а с 1 ноября в «Меркурий» должны включить питьевое молоко, кисломолочные продукты в потребительской упаковке и мороженое.

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«Мы уверены, что запуск третьего этапа „Меркурия“ не может стать причиной роста цен, потому что опыт прохождения первого и второго этапов показал обратный эффект», — заметила Юлия Мелано.

Она добавила, что сроки заключительного этапа уже установлены. Переносить их не собираются.