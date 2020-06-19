Молния убила ребенка в Петербурге из-за зонта

Когда началась гроза, бабушка гуляла с шестилетними внуками-близнецами рядом с отелем-рестораном на набережной Сидоровского канала. Полил дождь, пожилая женщина раскрыла зонт. Именно он и притянул к себе молнию.

В результате пенсионерка и оба мальчика получили мощный удар. Один из детей умер на месте, а бабушку и второго несовершеннолетнего госпитализировали. Сейчас они находятся в реанимации. Жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Очевидцы происшествия поделились своими наблюдениями.

«У бабушки в руках был зонт. Он послужил приемником. Удар был в бабушку. Но она стала проводником и основной удар молнии пришелся на ребенка. На руке у него я видела большое входное отверстие — ожог от вошедшей молнии. При искусственном дыхании мне казалось, что его легкие выгорели. Мы с мужчиной пытались откачать его, но минута за минутой я понимала, что наши старания тщетны», — рассказала свидетельница ЧП.

А очевидец Евгений рассказал, что отдыхал у залива с семьей, «еле ноги унесли с пляжа на машине, стихия застигла врасплох».

Семья погибшего ребенка благополучная. Родственники живут в Колпине. Мать работает кассиром в магазине, а отец — паяльщиком.