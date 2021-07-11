Молитву в Курбан-Байрам проведут в Москве лишь в Соборной мечети

Праздничную молитву в Курбан-байрам проведут в столице только в Московской соборной мечети. При этом вход для прихожан будет закрыт. Такое решение принял Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России.

«Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, а также постановлению правительства Москвы, <…> в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) праздничная молитва в Москве будет проводиться только в Соборной мечети с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия», — сказано в богословском заключении.

Цитату из документа привел в Telegram заместитель председателя совета, муфтий столицы Ильдар Аляутдинов. В заключении отметили, что во всех остальных мечетях и религиозных организациях мусульман проводить намаз не рекомендуется. Входящие в состав ДУМ региональные духовные управления смогут принять решение самостоятельно.

«Всем мусульманам следует создать праздничную атмосферу в своих домах, в кругу своей семьи, послушать в онлайн-режиме праздничную проповедь муфтия и по завершении хутбы самостоятельно совершить дополнительный намаз (нафиля) в два или четыре ракяата», — посоветовали в документе.

В этом году празднование Курбан-байрама пройдет с вечера понедельника, 19, по вечер пятницы, 23 июля.