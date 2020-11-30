Молитву от COVID-19 посоветовал Милонов

«Утреннее молитвенное правило, 50-й псалом, 90-й псалом, молитва целителю Пантелеимону. Здесь очень важно понимать, что молитва — не панацея», — поделился законодатель.

По его словам, лучше читать не так много молитв, но надо делать это искренне и не тараторить громадные тексты. Он добавил, что от этого не будет никакого толку.