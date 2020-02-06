Молебен о дожде в Крыму назвали традиционной практикой

Воды в водохранилищах Симферополя осталось на 100 дней. Крымские священники начали молиться о дожде, и это неудивительно. Из ниоткуда вода горожанам не явится. Просто природные явления современный человек перестал воспринимать как что-то важное для его жизни.

«Мы в нашем нынешнем образе жизни не воспринимаем природные явления как насущные для нашей жизни. И поэтому мы часто относимся к этому поверхностно. Несомненно, что наши предки очень сильно зависели от погоды, от урожая, и это часто был вопрос не просто хорошего настроения в хорошую погоду, а иногда даже жизни и смерти. Не стоит удивляться, что в церкви есть чины моления о дожде. Это нормально», — рассказал «360» священник, клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко.

Он добавил, что то, что происходит сейчас в Крыму, надо понять. Молитва о дожде — это традиционно.

Ранее митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь распорядился проводить молебны во всех храмах Крыма о том, чтобы на полуострове пошел дождь. Ранее глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что в городе могут ввести график подачи воды из-за засухи и нехватки воды в трех городских водохранилищах.