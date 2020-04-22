Пушков напомнил о версии Всемирной организации здравоохранения, согласно которой COVID-19 жил столетиями в летучих мышах, а затем передался человеку по неясным причинам.

В итоге — около 160 тысяч жертв и два с половиной миллиона зараженных. При этом в ВОЗ не могут объяснить механизм передачи вируса и заверяют, что он не был создан искусственно.

«Молчит наука», — подытожил глава временной Комиссии Совета Федерации по информационной политике.