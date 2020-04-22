«Молчит наука». Сенатор Пушков — о странностях появления коронавируса
Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter обратил внимание на странности, которые связаны с появлением коронавирусной инфекции. Парламентария процитировал «Царьград».
Пушков напомнил о версии Всемирной организации здравоохранения, согласно которой COVID-19 жил столетиями в летучих мышах, а затем передался человеку по неясным причинам.
В итоге — около 160 тысяч жертв и два с половиной миллиона зараженных. При этом в ВОЗ не могут объяснить механизм передачи вируса и заверяют, что он не был создан искусственно.
«Молчит наука», — подытожил глава временной Комиссии Совета Федерации по информационной политике.