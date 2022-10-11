«Молчали бы лучше». Захарова отреагировала на заявления Британии о военных преступлениях | 360°

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«Молчали бы лучше». Захарова отреагировала на заявления Британии о военных преступлениях

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11 октября 2022, 17:22

«Молчали бы лучше». Захарова отреагировала на заявления Британии о военных преступлениях

Представитель МИД Захарова назвала историю Великобритании чередой военных преступлений

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Великобритания выступает с обвинениями в адрес России, хотя ей следовало бы посмотреться в зеркало, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат ответила на высказывания британского министра Тома Тугендхата, назвавшего удары России по объектам на Украине «военными преступлениями».

Захарова указала на то, что вся история Соединенного Королевства по сути представляет череду сплошных военных преступлений, написал ТАСС.

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«У современных британских государственных деятелей вообще руки по локоть в крови, поэтому молчали бы лучше. Либо, если считают необходимым высказаться по этой теме, начали бы с себя», — подчеркнула представитель МИД России.

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По ее словам, ряд регионов мира ожидают, когда Великобритания принесет им извинения за свои преступления. Захарова также обратила внимание на то, что британские власти поддерживают власти Украины.

«Ответ на вопрос, кто на самом деле является военным преступником, потакающим и покрывающим злодеяния украинской военщины, сомнений не вызывает, пусть в Лондоне посмотрятся в зеркало», — посоветовала она.

Великобритания

Мария Захарова

Россия

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