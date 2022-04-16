Мокрый снег с порывистым ветром ожидают в Москве и Подмосковье в субботу

В субботу в Москве ожидаются мокрый снег, дождь и гололедица. Температура воздуха прогреется до +4 градусов тепла, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Специалист добавил, что погода будет облачной, возможно, что в отдельных районах даже сформируется временный снежный покров, написало РИА «Новости».

Днем температура в Москве поднимется до + 2…+4 градусов, в Московской области ожидается от нуля до +5 градусов. Ветер в субботу будет северный, северо-восточный, порывы достигнут 5-10 метров в секунду.

По словам Леуса, атмосферное давление будет расти, вечером 16 апреля оно достигнет 749 миллиметров ртутного столба.

В МЧС ранее призвали водителей к осторожности на дорогах. Спасатели рекомендовали значительно снизить скорость при управлении автомобилем, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать резких перестроений.