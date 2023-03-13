Общество 13 марта 2023, 14:28 Мокрый снег с дождем обрушится на ХМАО 14 и 15 марта

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Осадки в виде дождя и мокрого снега прогнозируются в Ханты-Мансийском автономном округе в ближайшие дни. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на сайт окружного Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, дневная температура воздуха во вторник местами может опуститься до -5 градусов. Также 14 марта жителей округа ожидает дождь и усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду.

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В среду синоптики спрогнозировали переменную облачность и осадки в виде мокрого снега.

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