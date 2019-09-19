Мокрый снег придет в Москву

«Столичный регион, по предварительному прогнозу, окажется в теплой части циклона в ночь на воскресенье, осадки пройдут преимущественно в виде дождя», — говорится в сообщении синоптиков.

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Когда пройдет холодный атмосферный фронт, днем пойдет дождь, мокрый снег, подует сильный порывистый ветер.

В некоторых столичных районах мокрый снег может налипнуть на деревья. Однако в основном этому помешает сильный ветер, скорость порывов которого местами достигнет 17-22 метров в секунду.

Столбики термометра покажут +5…+7 градусов. Эти показатели на четыре-пять градусов ниже многолетних значений.

По прогнозам метеорологов, в понедельник, 23 сентября в Европейской части России, в том числе в столице и Подмосковье, осадки прекратятся. А вот температура воздуха изменится незначительно. В московском регионе воздух прогреется до +5…+10 градусов.