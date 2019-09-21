Мокрый снег придет в Москву уже в воскресенье

Часть зданий Москвы получит тепло раньше времени Подробнее

Активный скандинавский циклон надвигается на территорию Центрального федерального округа (ЦФО). В связи с этим 22 сентября в течение суток местами в Москве будут идти дождь и мокрый снег. С 04:00 до 09:00 порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду, а потом они усилятся до 17-22 метров в секунду. Такие порывы будут встречать на улицах жителей мегаполиса до 20:00.

В связи с непогодой МЧС рекомендует оставлять машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее синоптики предупредили о заморозках, которые ударят в ночь на 22 сентября в Москве и области. Столбик термометра ночью опустится до нулевой отметки. В воскресенье, 22 сентября, днем в столице воздух прогреется до +7 градусов. Будет облачно. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.