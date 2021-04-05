Мокрый снег и заморозки вернутся в Москву 7 апреля

В середине недели в Москве похолодает. Мощный атлантический циклон вернет в столицу снег и заморозки, сообщил сайт «Метеоновости».

По прогнозу синоптиков, погода начнет портиться днем в среду, 7 апреля. Москву и Подмосковье накроет облачность, усилится ветер. Пройдет дождь.

В четверг дождь сменится мокрым снегом. Снег может сохраниться на земле до утра пятницы. В этот день также ожидаются небольшие осадки.

Из-за ночных заморозков автомобилистам советуют готовиться к гололедице и быть предельно осторожными.

Непогода продлится до дня пятницы, а в выходные жителей московского региона вновь ждет теплая, временами солнечная погода, обещает издание.

По прогнозу Гидрометцентра России, днем во вторник, 6 апреля, в столичном регионе будет облачная погода, температура воздуха в Москве +10…+12 градусов, на западе Подмосковья местами пройдет небольшой дождь.

Такая же погода сохранится в среду. В ночь на четверг может пойти мокрый снег. В четверг в Москве ожидается +5…+7 градусов, осадки продолжатся.