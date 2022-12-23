Общество 23 декабря 2022, 08:45 Мокрый снег и до +3 градусов тепла пообещали москвичам 23 декабря Синоптик Леус: в Москве 23 декабря ожидается до +3 градусов тепла РИА «Новости»

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Погоду в Москве в пятницу, 23 декабря, определит теплый сектор североатлантического циклона. Температура воздуха в столице составит +1…+3 градуса. В Подмосковье ожидается -1…+4, сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, для циклона, диктующего погодные условия в Москве, характерны густые поля облачности и небольшие осадки в разной фазе. Температурный фон при этом на 6-8 градусов превышает климатическую норму.

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Леус предупредил, что в столице временами пройдут осадки — морось, дождь и мокрый снег. Скорость юго-западного ветра составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 738 миллиметров ртутного столба.

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Накануне в региональном главке МЧС предупредили о сильном тумане утром в пятницу. С 01:00 до 10:00 видимость составит 200-700 метров. Водителей и пешеходов призвали к осторожности.