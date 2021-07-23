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    23 июля 2021, 09:47

    МОК назвал досадной ошибкой отделение Крыма от Украины на сайте Олимпийских игр

    Юлия Булыгина

    Международный олимпийский комитет обвинил поставщика услуг в досадной ошибке с отделением Крыма от Украины на сайте Олимпийских игр.

    «Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», — процитировало РИА «Новости» заявление МОК.

    Не являющийся частью Украины Крым заметили на сайте, в разделе «Расписание и результаты». Болельщикам предложили поддержать свою сборную «аплодисментами».

    МОК назвал досадной ошибкой отделение Крыма от Украины на сайте Олимпийских игр | Изображение 1

    Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году по результатам референдума. Украина не признала итоги голосования и считает полуостров своей территорией, но временно оккупированной. Вместе с Украиной референдум и его итоги не признали страны ЕС, США и Канада, они ввели санкции против России.

    После публикации карты на сайте Олимпиады МИД Украины поручил посольству в Японии разобраться.