МОК назвал досадной ошибкой отделение Крыма от Украины на сайте Олимпийских игр

Международный олимпийский комитет обвинил поставщика услуг в досадной ошибке с отделением Крыма от Украины на сайте Олимпийских игр.

«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», — процитировало РИА «Новости» заявление МОК.

Не являющийся частью Украины Крым заметили на сайте, в разделе «Расписание и результаты». Болельщикам предложили поддержать свою сборную «аплодисментами».

Крым и Севастополь вошли в состав России в 2014 году по результатам референдума. Украина не признала итоги голосования и считает полуостров своей территорией, но временно оккупированной. Вместе с Украиной референдум и его итоги не признали страны ЕС, США и Канада, они ввели санкции против России.

После публикации карты на сайте Олимпиады МИД Украины поручил посольству в Японии разобраться.