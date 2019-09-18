«Моя красавица». Как фермер из Луховиц сумел вырастить тыкву-гигант на своем огороде

Осень — время собирать урожай. В Подмосковье живут настоящие фермеры-рекордсмены. В Луховицах на собственном огороде мужчина вырастил тыквы весом в 400 килограммов. Это не первый рекорд Андрея Гусева. В прошлом году тыква-гигант стала самой огромной в СНГ и побила многолетний рекорд Болгарии. Вес растения — полтонны.

Оказывается, те тыквы, что встречают гостей у калитки, на самом деле — «малышки». Настоящие гиганты — в огороде. Размер одной из них — 3,4 метра в диаметре.

«360 килограммов примерно приложение выдает, но это примерно, визуально, я думаю, весит где-то за 400 килограммов. Без химии, ни капельки химии у меня нет. Органические удобрения только добавляю и все», — отметил фермер-любитель Андрей Гусев.

Мужчина уверяет, тыквы — гиганты выросли исключительно на «компостном чае». Но секрет все же есть.

Источник фото: телеканал «360»

«Каждый день я подхожу, чтобы примерно посмотреть ее размер, я ее обниму, скажу: «Вот какая ты выросла большая», поглажу. Скажу: «расти, я же вот как стараюсь». И она меня благодарит, отдает свои гигантские размеры», — рассказал фермер.

А еще Андрей называет эти пышнотелые овощи «своими красавицами». Помимо ласки, для такого урожая требуется и немало знаний по агрономии. Сорт растения — «гиганты Атлантики».В пик роста в Подмосковье такая тыква в день может набирать по 20 килограммов в сутки. Одно семечко обошлось семье садовода в тысячу рублей, другое — в 100 долларов. Теперь Андрей Гусев сам занимается селекцией.

Из-за холодного лета рекорд прошлого года фермеру любителю побить не удалось. Тогда тыква-гигант достигла четырех метров в диаметре и весила больше 600 килограммов.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы очень гордимся этим. Семейное дело, это очень приятно. Приятно, что сын добился таких результатов. Я горжусь им», — подчеркнул отец фермера Венеамин Гусев.

Власти Луховиц приехали помогать собирать урожай местных подмосковных тыкв. Теперь, говорит заместитель главы городского округа Сергей Тимохин — эти растения-гиганты — главные конкуренты для их символа.

На пробу тыквы-рекордсмены хозяин не дает. Впереди у этих гигантских красавиц череда выставок. С каждого такого большого растения получается не менее 400 порций вкуснейшей каши или супа.

Источник фото: телеканал «360»

«На следующий год у меня в планах вырастить тыкву в 800 килограммов, чтобы побить свой собственный рекорд, а в будущих планах — будем «бить» мировых рекордсменов. Результат — больше 1 тонны 200 килограммов.