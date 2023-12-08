Общество 08 декабря 2023, 12:23 «Моя кожа сияет». Британская журналистка почти неделю жила и работала без одежды The Sun: британка 6 дней ходила абсолютно голой Unsplash

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Британская журналистка Жоржетта Калли решила проверить выводы ученых о том, что натуризм улучшает физическое и психическое здоровье человека. Она почти неделю провела голой и рассказала о результатах таблоиду The Sun.

Женщине 36 лет, она в отличной физической форме благодаря сбалансированному питанию и тренировкам четыре раза в неделю. До эксперимента частота сердцебиения Жоржетты Калли составляла 65 ударов в минуту при норме в 60-100 ударов, во время расследования снижалась до 55 ударов.

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Она вставала в шесть часов утра и делала то же самое, что и обычно — готовила, убиралась, занималась йогой, заботилась о детях и удаленно работала, выключая камеру во время видеозвонков.

Журналистка не уточнила, как на наготу отреагировали ее четырехлетний сын и 18-летняя дочь, но вспомнила, как сильно испугалась, когда вынося мусор чуть не столкнулась с соседом-священником. В магазин женщина выходила в пальто на голое тело.

Жоржетта Калли призналась, что мерзла в первые дни, а однажды обожгла живот, доставая пиццу из духовки. В остальном результаты эксперимента ее устроили.

«Моя кожа сияет, и я чувствую себя менее напряженной. Мой пульс в состоянии покоя был ниже, чем когда я выполняла те же действия в одежде», — сказала женщина.

На состояние кожи могло повлиять количество косметики. Врач-дерматовенеролог, косметолог Алексей Едемский заявлял, что даже использование очищающих средств в некоторых случаях вызывало покраснения.