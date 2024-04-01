Общество 01 апреля 2024, 14:38 «Мои документы»: большинство родителей в Петербурге записывают детей в первый класс через онлайн-сервисы

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В Петербурге, как и по всей стране, с 1 апреля началась запись в первый класс, и пока большинство родителей отдают предпочтение подаче заявлений через онлайн-сервисы. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу городских центров госуслуг «Мои документы».

К полудню успели зарегистрировать уже 1382 заявления. При этом лишь 26 родители подали их очно, посетив школу. Остальные отправили заявления в электронном виде. Как отметили в пресс-службе центров госуслуг, подача и прием проходит быстро и без сбоев.

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