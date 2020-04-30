«Мохнатый силуэт с длинным хвостом»: житель Калуги рассказал о найденной на балконе обезьяне

Макака сбежала из пункта передержки диких животных и спряталась на балконе квартиры третьего этажа многоэтажки в Калуге. Владелец жилья Алексей обнаружил незваную гостью только на вторые сутки. Подробности он рассказал «360».

По словам Алексея, впервые странный стук в районе кухни он услышал ночью, когда ложился спать. По его словам, дома он находился один и посчитал, что до него донесся шум из соседней квартиры. С утра мужчина ушел на работу и вернулся только вечером. На кухне у него есть окно которое выходит на балкон. Так он впервые увидел, что теперь он живет не один.

«Я понял, что у меня на балконе находится какой-то мохнатый силуэт с длинным хвостом. Сначала подумал, что крыса. А она сначала резко прыгнула вверх на бельевые веревки и убежала», — поделился он.

После этого Алексей решил выйти на балкон через комнату, чтобы посмотреть, кто же там бегает. Выяснилось, что там находилась обезьяна, которая уже успела раскидать там все вещи.

«Она была дикая, она не подходила, шипела, бегала», — пояснил владелец квартиры. По словам Алексея, сначала он решил, что животное сбежало из цирка.

Труппа приехала в город не так давно, но из-за пандемии осталась в городе так и не дав ни одного выступления. Алексей отравился туда, но там его заверили, что все их обезьяны на месте.

Уже после этого мужчина обратился сначала к спасателям, а потом к полиции. Сначала ему долго не верили, и ему пришлось всех убеждать, что обезьяна действительно существует. Через некоторое время ему передали телефон руководителя центра передержки диких животных. На другом конце трубки рассказали, что обезьяна вместе с еще группой сородичей ночью вскрыла клетку. Все разбежались по центру, а она выбралась на улицу. В поисках еды она добралась до квартиры Алексея. Из центра приехали специалисты, которые поймали беглянку сачком.

Ранее стало известно, что макак в Россию доставили контрабандисты. Животных поймали в Таиланде. Но злоумышленников поймали, а животных передали на передержку, где за ними не уследили.