Замминистра энергетики России Анатолий Яновский негативно ценил предложение повысить в три-четыре раза утилизационный сбор на технику для добычи угля в 2021 году. Он направил соответствующее письмо в Минэкономразвития и Минпромторг. Эксперты считают, что в результате тепловая и электроэнергия могут в России вскоре подорожать.

Как сообщила газета «Известия», цена электричества в прошлом году уже рекордно выросла, в 2012 году она поднимется еще на 5,6%. Подорожание ускорит инфляцию и рост тарифов для населения составит максимум, который может регулировать государство.

Как объяснила изданию зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева, правительство хочет повысить в три-четыре раза утильсбор на специализированную технику для проведения горных работ и на автомобили — на 25%. Это несомненно вызовет увеличение финансовой нагрузки на горнодобывающую промышленность.

Анатолий Яновский уверен, что предложение Минпромторга заставит предприятия отказаться от импортной техники. Но российские аналоги не обладают необходимыми характеристиками.

В ассоциация «НП Совет рынка» подсчитали, что в 2021 году оптовые цены на электроэнергию могут увеличиться еще на 5,6%.

«Рост конечного тарифа для розничных потребителей и населения в среднем не должен превысить показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития РФ до 2024 года (для населения — в среднем 5%, для иных групп потребителей — в среднем 5,6%)», — сообщили в ассоциации.

Закон защищает население от роста тарифов на тепло- и электроэнергию регулируемыми договорами и индексом платы за ЖКУ. Но подорожание угля скажется на субсидировании тарифа для россиян региональными бюджетами. Потребуются дополнительные межбюджетные трансферты, их сумма может превысить норму на 15%.

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