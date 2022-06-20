Пошлины на ввоз автомобилей в Россию могут снизить

Пошлины на ввоз автомобилей в Россию из-за границы могут снизить: такое предложение выдвинул депутат Госдумы Иван Сухарев. Об этом написал «ФедералПресс».

Если льготы введут, воспользоваться ставкой под 5% на ввоз автомобиля смогут воспользоваться физлица, которые ввезут иномарку для себя. На привоз каждой последующей машины нынешние ставки будут сохранены. Депутат предложил также создать перечень автомобилей, которые можно будет ввозить в Россию по льготной ставке.

Это предложение в разговоре с изданием прокомментировал менеджер по подбору и привозу автомобилей с аукционов Японии ООО «Легион Авто» Артур Абрамсов.

«Я очень сомневаюсь, что такое произойдет: и смешно, и грустно. Но, если это случится, то заказов и покупок автомобилей из-за границы станет намного больше, конечно же. Конечно же хочется, чтобы отменили пошлину, либо хотя бы понизили, чтобы все могли с легкостью приобретать себе достойные автомобили, свежие и надежные. Это позволит многим заменить свои старые и уже непригодные к жизни автомобили на свеженькие „японки“», — сказал он.