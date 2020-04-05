«Могут потерпеть месяц»: экс-депутат объяснил свои слова о мародерстве и помощи бизнесу

Бывший депутат от «Единой России» Сергей Поддубный задался вопросом, а не мародерство ли то, что бизнес просит помощи во время пандемии. Сейчас есть люди, которым действительно нужна помощь, а предприниматели могут немного потерпеть, считает он.

«Сейчас для всех нас очень сложное время. Переоценка ценностей. Появилось очень много постов с требованиями выдать деньги, освободить от налогов и платежей. Очень похоже на мародерство. Вам так не кажется?» — написал Поддубный в Instagram.

Через некоторое время экс-депутат удалил свой пост. Как он объяснил «360», убрать публикацию его попросили. При этом подчеркнул, что в сообщении было не утверждение, а вопрос к подписчикам. По словам Поддубного, недавно действительно было много петиций и просьб в Сети освободить от налогов и выделить каждому по 100 или даже 200 тысяч рублей.

«Вот это мое личное мнение, что люди просят сейчас, вот в такой сложной ситуации, когда нужно просто потерпеть немножко, поджаться немножко, помогать соседям, друзьям, они пытаются в данной ситуации от государства денег вытребовать. Это неправильно», — сказал бывший депутат.

Он напомнил, что сейчас всем тяжело и все граждане находятся в одной лодке. В сложившейся ситуации просто не время всем просить от государства какой-то дополнительной помощи.

«Есть люди, которые нуждаются в поддержке. Которые конкретно нуждаются в поддержке, их и нужно поддерживать, чем сейчас государство и занимается. Всем подряд зачем?» — подчеркнул Поддубный.

Экс-депутат считает, что малому и среднему бизнесу не нужна помощь, так как можно месяц и потерпеть. Людям просто не нужно идти на поводу у паники.

«Человек, который начинает заниматься бизнесом, все просчитывает. Сейчас просто люди пытаются свою потерянную прибыль восстановить, давайте честно говорить», — заключил он.

Президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим. Сейчас россияне находятся в самоизоляции, многие работают удаленно. По всей стране закрыты ТЦ, парки, кинотеатры, фитнес-центры и другие учреждения. Такие меры ввели для борьбы с коронавирусом.