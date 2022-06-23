Биолог Глазков рассказал, какие болезни могут переносить ежи

Жители Санкт-Петербурга стали чаще замечать ежей на улицах, особенно на окраинах и в пригороде. В разговоре с «Невскими новостями» биолог Павел Глазков рассказал, что не стоит трогать ежей, какими бы милыми они ни казались, поскольку они могут быть разносчиками болезней, в том числе очень опасных.

«Ни в коем случае нельзя брать в руки ежа, потому что ежи переносят в том числе и бешенство. Бешенство они могут передать не только через укусы. Отмечу, что кусаются они очень болезненно», — сказал биолог.

Кроме того, ежи могут переносить дерматомикоз, сальмонеллез и стригущий лишай. Заразиться можно не только от укуса, но и уколовшись иголкой ежа.

Поэтому, встретив зверька на улице, лучше оставить его в покое, не пытаться взять его в руки или погладить.

«Домой ежа ни в коем случае не несем! Помимо бешенства, у них очень много под иголками клещей, в том числе энцефалитных. Кроме этого, у них достаточно много блох. Еж страдает от клещей из-за того, что себя вычесывать не может. И вообще в иголках очень много чего собирается. В том числе по этой причине к ежу лучше ни в коем случае не приближаться», — предупредил Глазков.