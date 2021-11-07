«Могут отреагировать жестко». Адвокат объяснил, чем чревато указание национальности в СМИ

Ограничение и запрет распространения информации об иностранцах, которая бы ущемляла их права с привязкой к той или иной национальности, уже предусмотрены законом «О СМИ». Об этом «360» рассказал адвокат Дмитрий Панфилов.

«Конечно, этих моментов надо воздерживаться и следовать закону „О средствах массовой информации“. В противном случае можно попасть на реакцию Роскомнадзора, блокировки или требования удалить эту информацию», — сообщил адвокат.

Панфилов добавил, что есть также специфическая статья, связанная с распространением межрасовой и межнациональной проблематики.

«Здесь также может возникнуть проблема с правоохранительными органами, которые могут отреагировать достаточно жестко на подобного рода высказывания», — отметил он.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее заявил «360», что будет добиваться запрета для СМИ и блогеров указывать национальность, вероисповедание и расу человека. Он возмутился тем, что в публикациях о нападении на мужчину с ребенком в Новых Ватутинках некоторые СМИ называли преступников кавказцами.

В МВД ранее уточнили, что из четырех нападавших трое были россиянами, еще один приехал из ближнего зарубежья. В СМИ при этом писали, что все четверо — уроженцы одной из стран Закавказья, трое из которых получили гражданство РФ.