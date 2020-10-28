СМИ: главную Рождественскую ярмарку в Петербурге могут отменить

Отмечается, что в Нюрнберге уже отменили всемирно известную ярмарку, поскольку местные власти признались, что не в состоянии обеспечить посетителям соблюдение социальной дистанции и другие санитарные нормы.

По данным издания, проведение ярмарки на Манежной площади и прилегающих к ней улицах должно состояться с 19 декабря по 10 января. Журналисты запросили комментарий у директора компании-оператора ярмарки, однако пока ответа нет.