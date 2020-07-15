«Могу только улыбаться». Адвокат Ефремова заявил, что знает распускающего слухи о его увольнении

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев смехом отреагировал на слухи о том, что актер собирается его уволить. Защитник рассказал «360», что знает, кто распространяет ложную информацию, но конкретных имен так и не назвал.

«Могу только улыбаться и всех расстраивать, что это не так», — ответил Пашаев на слухи о том, что Ефремов может отказаться от его услуг. Адвокат намекнул, что он знает, кто распространяет подобные лживые сведения, однако никаких имен или фамилий не сказал.

«Я знаю откуда эта вся травля, но она бесполезна», — сказал адвокат. Он поделился, что до суда никого трогать не будет, чтобы его не обвиняли и не сделали крайним. Однако он видит, как его пытаются дискредитировать с помощью фейков.

«Они сначала пустили в сеть федеральных телеканалов информацию о том, какой я плохой. Но ни одного факта не показали и не назвали, кто от меня страдал», — поделился Пашаев.

Адвокат рассказал, что поддерживает постоянную связь с актером и ответил на вопрос о том, как себя чувствует Михаил Ефремов.

«Как всегда — плохо, он расстроен. Хорошего ничего нет. Человек очень сильно переживает из-за смерти Захарова», — поделился адвокат.