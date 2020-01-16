Могилы вырыли прямо на дороге в Екатеринбурге. Фото
Уральский бизнесмен Кирилл Говорухин судится со «Службой городских кладбищ» уже второй год. Сначала дорогу на его базу преграждали плитами, а теперь на пути появились могилы. Причем, как стало известно «360», сейчас уже начали рыть вторую.
Как рассказал «360» смотритель Широкореченского кладбища, место, где вырыли могилы, одновременно является и дорогой, и территорией кладбища. Из-за путаницы местный бизнесмен с декабря 2018 года судится с кладбищем, и первый суд он проиграл, но сейчас подал апелляцию.
Говорухин рассказал сайту kp.ru, что в 2018 году поворот на кладбище с улицы Соболева перегородили строительными плитами, потом там поставили бетонный забор. А недавно туда приехал трактор, чтобы вырыть яму для могилы.
«Они раздолбили асфальтированную дорогу специальной техникой. В этой яме они похоронили дедушку 1930 года, видимо у которого даже родственников нет, поэтому они и не были против. Так они нам естественным путем решили перегородить выезд», — рассказал Говорухин, владеющий производственной базой, путь к которой проходит через кладбище.
По словам бизнесмена, несколько дней назад возле ямы появилась табличка с его именем. Он уверен, что руководство кладбища решило действовать «бандитскими методами», поскольку понимало, что им не выиграть суд. Говорухин рассказал, что подъехать к его базе можно только по этой дороге либо через главные ворота кладбища.
В МКУ «Служба городских кладбищ» пока не прокомментировали эту ситуацию. Полиция Екатеринбурга начала проверку.