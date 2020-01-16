Могилы вырыли прямо на дороге в Екатеринбурге. Фото

На дороге возле кладбища в Екатеринбурге начали рыть вторую могилу. Местный бизнесмен считает, что так его недруги решили перегородить дорогу на производственную базу.

Уральский бизнесмен Кирилл Говорухин судится со «Службой городских кладбищ» уже второй год. Сначала дорогу на его базу преграждали плитами, а теперь на пути появились могилы. Причем, как стало известно «360», сейчас уже начали рыть вторую.

Источник фото: «360»

Как рассказал «360» смотритель Широкореченского кладбища, место, где вырыли могилы, одновременно является и дорогой, и территорией кладбища. Из-за путаницы местный бизнесмен с декабря 2018 года судится с кладбищем, и первый суд он проиграл, но сейчас подал апелляцию.

Говорухин рассказал сайту kp.ru, что в 2018 году поворот на кладбище с улицы Соболева перегородили строительными плитами, потом там поставили бетонный забор. А недавно туда приехал трактор, чтобы вырыть яму для могилы.

«Они раздолбили асфальтированную дорогу специальной техникой. В этой яме они похоронили дедушку 1930 года, видимо у которого даже родственников нет, поэтому они и не были против. Так они нам естественным путем решили перегородить выезд», — рассказал Говорухин, владеющий производственной базой, путь к которой проходит через кладбище.

По словам бизнесмена, несколько дней назад возле ямы появилась табличка с его именем. Он уверен, что руководство кладбища решило действовать «бандитскими методами», поскольку понимало, что им не выиграть суд. Говорухин рассказал, что подъехать к его базе можно только по этой дороге либо через главные ворота кладбища.

В МКУ «Служба городских кладбищ» пока не прокомментировали эту ситуацию. Полиция Екатеринбурга начала проверку.