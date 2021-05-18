Могилы участников ВОВ разгромили под Белгородом 9 мая. Родственница обвинила экс-полицейского

Вандалы разбили могильные плиты участникам Великой Отечественной войны на кладбище в селе Рябиновка Белгородской области. Били специально по орденам — на памятниках были фотографии в военной форме.

Об этом «360» рассказала родственница того, чью могилу разгромили. Мария Ивановна уточнила, что ее отец на фотографии на памятнике был в военной форме с двумя орденами на груди — вандалы целенаправленно били по ним. Она подчеркнула, что знает виновника — по ее словам, это ее сосед, бывший сотрудник полиции.

«Есть свидетели, за три дня [до осквернения могил] на огороде произошла драка у нас. Мы возвели забор, они сказали: „Вы сделали показуху памятником, мы вам устроим. Я тебе, сука, устрою с твоими памятниками“. У нас есть свидетели, три человека приехали с города помогать нам делать», — отметила она.

Мария Ивановна подчеркнула, что свидетелей конфликта не допрашивают. По ее словам, о происшествии умалчивают — местные СМИ не написали про разгромленные памятники в газетах, не показали по телевидению. Хотя это могло бы помочь — на Красную горку на кладбище приезжало много людей, кто-то мог видеть, что произошло.

Собеседница уверена: дело в том, что сосед раньше работал в полиции, а его отец был председателем колхоза. Они пользуются своим влиянием, чтобы замять эту историю и избежать ответственности.

«В полицию обращались. Я лично писала заявление. Но оперуполномоченный участковый все запирает. Потому что сосед — его друг. Его выгнали из полиции, он хулиган. Они два друга, росли в одной деревне. Одного друга выгнали, а второго оставили», — пояснила она.

В полиции дело завели, взяли квитанцию, чтобы узнать стоимость этих памятников.

«Мы не знаем, что полиция делает. Уголовные дела еще не открыты», — подчеркнула она.