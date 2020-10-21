«Могильщикам» предложили отмечать профессиональный праздник вместе с работниками сферы ЖКХ
Президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш предложил сотрудникам и похоронного бизнеса отмечать свой профессиональный праздник вместе с сотрудниками ЖКХ или соцработниками. Об этом сообщило ИА Nation News.
Он пояснил, что отдельный день для «ритуальщиков» выделять не имеет смысла. По его мнению, для этого есть профессиональные праздники смежных сфер.
«У нас есть отдельный праздник, например, для акушеров? Я о таком не слышал. Ритуальные услуги, наверное, относятся к сфере ЖКХ или потребительским услугам», — считает Кодыш.