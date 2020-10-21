«Могильщикам» предложили отмечать профессиональный праздник вместе с работниками сферы ЖКХ

Он пояснил, что отдельный день для «ритуальщиков» выделять не имеет смысла. По его мнению, для этого есть профессиональные праздники смежных сфер.

«У нас есть отдельный праздник, например, для акушеров? Я о таком не слышал. Ритуальные услуги, наверное, относятся к сфере ЖКХ или потребительским услугам», — считает Кодыш.