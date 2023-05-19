Эксклюзив 19 мая 2023, 11:45 Могильную плиту с изображением Байдена сделали в Раменском Могильную плиту с изображением президента США Байдена сделали в Раменском

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Мастерская при кладбище в Раменском изготовила могильную плиту с портретом американского президента Джо Байдена. Руководитель ООО «ГБУ 2 городское благоустройство» Алексей Харитонов рассказал «360», что мечтает поставить ее у Белого дома в США.

«Гранитную доску мы сделали дней пять назад. Водитель — Алексей Петрович Харитонов — придумал такую надпись. Он щепетильно относится к этому, так как постоянно ездит в зону СВО — отвозить гуманитарную помощь, финансирует», — сказал Харитонов.

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Он добавил, что «дату смерти» Байдена выгравируют ближе к ноябрю и декабрю. По его мнению, именно тогда может произойти крушение карьеры американского политика.

Собеседник «360» признался, что он с коллегами, если бы было можно, поехал бы в Вашингтон и поставил эту плиту на лужайке около Белого дома. Следующим проектом мастерской будет гранитная доска с изображением президента Франции Эммануэля Макрона. До этого местные специалисты уже сделали такую плиту с изображением украинского лидера Владимира Зеленского.