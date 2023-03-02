02 марта 2023, 16:47
Могильник с тушами животных обнаружили около Тюмени
Недалеко от Тюмени в СНТ «Суходольное» местные жители обнаружили останки захороненных голов скота — коров и свиней. Кадры могильника появились в местных соцсетях, написало издание «Наш город».
После обращения жителей в межрайонную природоохранную прокуратуру, сотрудники ведомства начали проверку и расследование происходящего, сообщил сайт kp.ru.
Реклама
На территории товарищества нет промышленных предприятий. Местные жители предполагают, что трупы животных сюда завезли намеренно.
Тюмень
Животные
Реклама
Реклама