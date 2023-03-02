Общество 02 марта 2023, 16:47 Могильник с тушами животных обнаружили около Тюмени

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Недалеко от Тюмени в СНТ «Суходольное» местные жители обнаружили останки захороненных голов скота — коров и свиней. Кадры могильника появились в местных соцсетях, написало издание «Наш город».

После обращения жителей в межрайонную природоохранную прокуратуру, сотрудники ведомства начали проверку и расследование происходящего, сообщил сайт kp.ru.

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На территории товарищества нет промышленных предприятий. Местные жители предполагают, что трупы животных сюда завезли намеренно.