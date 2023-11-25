Общество 25 ноября 2023, 02:35 Могила Пригожина в Петербурге «утонула» в женских слезах Сотрудник Пороховского кладбища: женщины каждый день плачут на могиле Пригожина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Гости и жители Санкт-Петербурга каждый день приходят на могилу погибшего основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Сотрудник Пороховского кладбища, где похоронили бизнесмена, рассказал News.ru, что среди посетителей больше всего женщин.

«Нет дня, чтобы кто-то да не навестил Евгения Викторовича. Много женщин — они всегда плачут. Мне кажется, что при жизни его очень любили женщины», — сказал он.

Реклама

По словам мужчины, у могилы Пригожина можно увидеть не только военных, но и обычных людей. Он вспомнил про путаницу в день похорон предпринимателя, когда многие его знакомые приехали на церемонию прощания на другие кладбища Петербурга.

На похоронах Пригожина присутствовали около 40 человек, саму церемонию провели очень быстро. Сотрудник кладбища отметил, что гроб с телом бизнесмена открывать не стали и обошлись без каких-либо речей.

После смерти Евгения Пригожина лидером группы «Вагнер» стал его 25-летний сын Павел.