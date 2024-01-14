Эксклюзив 14 января 2024, 14:33 «Мог приходить без звонка». Поэтесса Олеся Николаева — о дружбе с Рубинштейном Поэтесса Олеся Николаева рассказала, что с юности дружила с Рубинштейном РИА «Новости»

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Советская и российская поэтесса Олеся Николаева рассказала «360», что она и ее муж в юности очень дружили с литератором Львом Рубинштейном. В последние годы они не виделись и мало общались, но, узнав о том, что поэта сбила машина, Николаева каждый день читала о нем новости.

По случайности именно 14 января она их прочитать не успела и узнала о смерти давнего друга от «360». Николаева некоторое время не верила, что это правда.

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«Я не смотрела последние новости. Я все время заглядываю, смотрю… он подключен ко всяким аппаратам? <…> Послушайте, была какая-то дезинформация, что он скончался, а он был еще жив. Это точно, [он умер]? Вы ручаетесь?» — допытывалась поэтесса.

Она сообщила, что Лев Рубинштейн часто приходил к ней и супругу в гости, когда они были молодыми.

«Очень дорогой мне человек»

Она добавила, что каждый раз Рубинштейн приносил свои стихи на библиотечных карточках, а ведь тогда он еще не прославился — только «какие-то редкие были чтения по каким-то мастерским художников». У семьи остался большой архив его ранних карточек.

«Это очень дорогой для меня человек, несмотря на то что мы в последние годы с ним как-то не общались, потому что живем хотя в Москве, но далеко, за городом, в Переделкине. Мы не виделись долгое время, и я даже не знаю, что он последнее время писал. Но лет 12-14 назад я его еще приглашала к себе на семинар, и он выступал перед моими студентами не раз», — продолжила собеседница «360».

Она призналась, что раз пять-шесть в день читала новости по запросу «Лев Рубинштейн сейчас» и очень надеялась, что он справится «с этим ужасным несчастьем».

Рубинштейна не стало 14 января.