Общество 02 декабря 2023, 11:17 «Мое оружие — это мой язык». Певца Шарлота доставили в суд Самары Певца Шарлота доставили в Кировский районный суд Самары РИА «Новости»

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Кировский районный суд Самары рассмотрит материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении певца Эдуарда Шарлота. Артиста подозревают в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Издание 63.ru вело прямую трансляцию из зала суда.

«Осознавал, что меня привлекут к ответственности, но надеялся, что смогу перекрыть все своим творчеством. Мое оружие — это мой язык», — отвечал Шарлот прокурору.

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Артист заявил, что не согласен с доводами следователей, однако причастность к преступлениям отрицать не стал. Он заявил, что хочет находиться дома: отец поможет с деньгами, а сам молодой человек сможет писать музыку. Перед судьей Шарлот зачитал стих в свою защиту.

Ранее Шарлота арестовали на 13 суток в Петербурге по статье о нарушении общественного порядка. Молодой человек нецензурно ругался в общественном месте, приставал к окружающим. Музыканта этапировали в Самару.