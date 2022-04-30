Больше 100 дизайнеров подали заявку на участие в Московской неделе моды в «Зарядье»

Больше ста российских дизайнеров подали заявку на участие в Московской неделе моды, которая пройдет в столичном парке «Зарядье» с 21 по 26 июня. Об этом сообщили организаторы турнира.

В течение трех дней после открытия сайта свои заявки подали дизайнеры из Иванова, Астрахани, Нальчика, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России, сообщило издание «Дни.ру».

Работы участников оценят представители бизнеса и профильных профессий, которые имеют непосредственное отношение к миру моды.

На территории открытого маркета и шоурума свою продукцию представят около 80 брендов, также 40 дизайнеров покажут свои коллекции.