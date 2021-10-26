facebook_pixel
    26 октября 2021, 13:06

    Модульный спорткомплекс достроят в ноябре в ЯНАО

    Строительство модульного спорткомплекса в Кутопьюгане подходит к концу

    Артур Блянихов

    Глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских сообщил, когда в селе Кутопьюган завершится строительство мини-спорткомплекса. Об этом написало ИА «Север-Пресс».

    По словам Жаромских, строительство объекта должно завершиться в ноябре. Отмечается, что в ходе работ собрано модульное здание и подведены инженерные коммуникации. Строители уже занимаются отделкой помещений.

    Также глава района рассказала, как идут работы в Центре развития физической культуры и спорта в Надыме. Уже завершен ремонт крыши и системы вентиляции. Сделан подогрев пола в помещении большого бассейна.