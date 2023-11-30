Общество 30 ноября 2023, 15:46 Модный показ одежды, посвященной Владимиру Путину, пройдет в Петербурге

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Модный показ петербургского бренда SIX&EIGHT состоится в пространстве Multi plan. В ходе мероприятия будут представлены одежда, обувь и аксессуары, посвященные российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Дизайнеры нашли вдохновение для своих работ в коллекции картин «Президент — добрейшей души человек» художника Алексея Сергиенко.

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Вещи с изображением Путина планируют запустить в продажу. После демонстрации моделей создатели приступят к поискам партнеров.