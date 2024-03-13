Общество 13 марта 2024, 18:42 Модный эксперт Шерипова: экстремальный оверсайз выдает низкую самооценку

Читать 360tv в

Многие люди с комплексами подсознательно пытаются затеряться в слишком объемных вещах. Экстремальный оверсайз выдает низкую самооценку человека, сообщила эксперт в области моды Елена Шерипова, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, люди, которые постоянно облачаются в свободные вещи с ног до головы, вряд ли могут похвастаться уверенностью в себе. Также проблемы с самооценкой испытывают и те, кто носит слишком откровенную одежду.

Реклама

Кроме того, в глубине души испытывают неуверенность любители «кричащих» вещей, спортивных костюмов и всего черного, отметила Шерипова.