13 марта 2024, 18:42
Модный эксперт Шерипова: экстремальный оверсайз выдает низкую самооценку
Многие люди с комплексами подсознательно пытаются затеряться в слишком объемных вещах. Экстремальный оверсайз выдает низкую самооценку человека, сообщила эксперт в области моды Елена Шерипова, передала «Вечерняя Москва».
По ее словам, люди, которые постоянно облачаются в свободные вещи с ног до головы, вряд ли могут похвастаться уверенностью в себе. Также проблемы с самооценкой испытывают и те, кто носит слишком откровенную одежду.
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Кроме того, в глубине души испытывают неуверенность любители «кричащих» вещей, спортивных костюмов и всего черного, отметила Шерипова.
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